ВТБ спрогнозировал рекорд по депозитам

В ноябре портфель срочных депозитов физлиц в ВТБ обновит свой рекорд прошлого месяца, сообщает пресс-служба кредитной организации.

По итогам 11 месяцев общерыночный объем розничных пассивов в рублях вырастет на 21% и достигнет 50 трлн рублей, прогнозирует ВТБ.

«ВТБ традиционно растет быстрее рынка— банк нарастил портфель розничных сбережений в национальной валюте более чем на 44%, до 8,9 трлн рублей», — говорится в сообщении.

Общерыночный объем розничных пассивов в рублях, как оценивает банк, в ноябре вырастет на 2,1% (на 1 трлн рублей). По итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн рублей.

«В ноябре портфель срочных депозитов физлиц в ВТБ обновит свой рекорд прошлого месяца. Общий портфель пассивов ВТБ в ноябре вырастет примерно на 330 млрд рублей и дойдет до отметки 9,6 трлн рублей. Рублевый портфель пассивов увеличится на 320 млрд в ноябре и достигнет 8,9 трлн рублей», — следует из прогноза банка.

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