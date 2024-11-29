Ждать ли доллар по 120 рублей: названо последствие девальвации рубля

Выход доллара к историческим максимумам у 120 рублей маловероятен, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

Центробанк, как напомнил Шепелев, приостановил покупку валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу.

«Это помогло прервать отвесное падение рубля. Мы считаем, что по мере формирования альтернативных каналов ввода-вывода валюты дисбаланс на рынке будет снижаться, и к концу года курс может вернуться к 100 или даже чуть ниже», — прогнозирует аналитик.

Основное негативное последствие девальвации, по словам Шепелева, это рост цен на импорт и усиление инфляционных ожиданий.

«Слишком слабый рубль создает проблемы для импортеров. Кроме того, резкие перепады курса ухудшают настроения в бизнес-среде – компаниям становится более проблематично прогнозировать деятельность и результаты», — отметил аналитик.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 ноября 2024 года, составляет 109,5782 рубля. Прежнее значение — 108,0104 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.