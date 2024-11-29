Продается или нет? Эксперт рассказал о ситуации на рынке вторичного жилья

Продавцам вторичной недвижимости требуется все больше времени на реализацию жилья, рассказали в «Яндекс Недвижимости».

«Разумеется, по понятным причинам спрос на "вторичке" в этом году просел – рыночная ипотека слишком дорогая, инвесторы ушли с рынка недвижимости, люди держат деньги в банках. Продают и покупают квартиры только те, кому необходимо решить жилищный вопрос», – объясняет ситуацию на рынке директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома.

При этом, по словам специалиста, максимальные сроки реализации ликвидных объектов на вторичном рынке остаются в том же диапазоне, что и год назад.

«По данным нашей компании, сроки экспозиции на вторичном рынке в январе – октябре 2023 года из месяца в месяц варьировались в диапазоне от 55 дней до 77 дней; в этом году – от 42 дней до 75 дней. Но речь идет о ликвидных объектах, с которыми реально можно работать и которые не висят балластом в базе», – отмечает он.



С января по сентябрь спрос был на 15–20% ниже, чем в аналогичный период 2023 года, однако и предложение не слишком расширилось: сейчас объектов на рынке Москвы всего на 11% больше, чем было год назад, говорит Шлома.

По его словам, с октября вторичный рынок столицы начал оживляться – количество авансов и сделок увеличилось на 15% к сентябрьскому значению, в сравнении с показателем октября 2023 года зафиксировано отставание всего на 10%.



«Активизацию вторичного рынка мы объясняем тем, что накапливается нереализованный спрос, люди постепенно адаптируются к новым экономическим условиям, и после сезона отпусков в октябре многие вступили в активную фазу принятия решений о покупке», – поясняет эксперт.

Предложения банков по ипотеке на вторичное жилье

В 2024 году в ипотечных сервисах Банки.ру большинство заемщиков (72%) отдавали предпочтение вторичному жилью, несмотря на высокие ставки. По мнению руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, интерес к «вторичке» объясняется ее более низкой стоимостью и большей маневренностью по сравнению с «первичкой». Вот несколько предложений банков по ипотеке на готовое жилье.