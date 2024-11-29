Россияне стремительно накапливают долги по ипотеке

С начала года объем неплатежей по ипотеке на покупку строящегося жилья вырос в 1,4 раза, приблизившись к 8 млрд рублей, обратили внимание эксперты коллекторского агентства «Долговой Консультант», изучив данные ЦБ РФ. За девять месяцев текущего года просроченный банковский портфель в среднем ежемесячно увеличивался на 4%, или на 300 млн рублей, тогда как в 2023 году — на 1,5%, или на 70 млн рублей. Таким образом, темп накопления ипотечных неплатежей вырос в четыре раза, заметили аналитики агентства.

В 2023 году динамика прироста просроченной ипотеки на покупку строящегося жилья составила 18%. С начала 2024 года она превысила 41%, увеличившись до 7,96 млрд рублей.

«Проблемный портфель сейчас пополняется кредитами, оформленными в период ажиотажного спроса на строящееся жилье в преддверии отмены субсидируемых льготных программ и на фоне роста ставок, практически это весь 2023 год и первая половина 2024-го», — рассуждает генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов.

По мнению Аксенова, просроченные платежи первичной ипотеки создают некачественный фундамент для ипотеки на вторичном рынке: по окончании строительства она переходит в разряд вторичного рынка, на котором кредиторы начинают активные процессы взыскания.

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Лидерами по темпам прироста просроченной задолженности среди регионов за последний год стали Краснодарский край, где объемы просрочки выросли на 124%, Татарстан (+106%) и Тюменская область (+105%). Краснодарский край лидирует и по объемам задолженности – к 1 октября она приблизилась к 1,3 млрд рублей. На втором месте – Москва (1,07 млрд рублей), замыкает тройку Московская область (600 млн рублей).

В России уже сложились условия, ориентированные на сдерживание динамики выдач новых ипотечных кредитов, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. В частности, это макронадбавки к капиталу банков, ожидаемые к вступлению в действие макропруденциальные лимиты и ипотечный стандарт, отмена льготной ипотеки для широких слоев населения, высокие ставки по рыночной ипотеке, перечисляет эксперт. Ограничительные меры ЦБ большей частью направлены на купирование риска стремительного появления просроченной задолженности и, как следствие, развития в России ипотечного кризиса, и пока доля просрочки в портфеле банков и темпы ее увеличения не являются критичными, отмечает Солдатенкова. Вместе с тем, для заемщиков, уже столкнувшихся со сложностями с выплатами, есть возможность получить ипотечные каникулы, если их ситуация будет соответствовать одной из описанных в законе. Если же критериев для их оформления нет, то всегда можно обратиться в банк и попросить о реструктуризации задолженности. В крайнем случае, если есть понимание, что финансовая ситуация не восстановится, можно договориться с банком о продаже залога, резюмирует аналитик Банки.ру.

Ипотека – это серьезное долгосрочное обязательство, напоминают эксперты. Если вы уверены в своих финансовых возможностях, подобрать подходящий вариант жилищного кредита можно на Банки.ру.

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