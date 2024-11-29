Пени за налог на имущество: что нужно знать ко 2 декабря 2024 года

В прошлом году Мария из Москвы просрочила уплату налога на имущество, потому что не получила бумажное уведомление. Раньше оно всегда приходило по почте, и Мария платила вовремя по QR-коду. Оказывается, надо было заглянуть в личный кабинет ФНС.



Когда она обнаружила задолженность, срок уплаты уже истек. Когда женщина получила требование от налоговой, уже накопился долг.



Сумма налога составляла 18 000 рублей, а пени за 47 дней просрочки достигли 593 рубля (рассчитано по формуле: 18 000 × ключевая ставка × 1/300 × 47 дней).

Как быть в такой ситуации?