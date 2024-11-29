Пени за налог на имущество: что нужно знать ко 2 декабря 2024 года

2 декабря 2024 года — последний день уплаты налога на имущество за 2023 год. Рассказываем, как избежать просрочки.
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В прошлом году Мария из Москвы просрочила уплату налога на имущество, потому что не получила бумажное уведомление. Раньше оно всегда приходило по почте, и Мария платила вовремя по QR-коду. Оказывается, надо было заглянуть в личный кабинет ФНС.
Когда она обнаружила задолженность, срок уплаты уже истек. Когда женщина получила требование от налоговой, уже накопился долг.
Сумма налога составляла 18 000 рублей, а пени за 47 дней просрочки достигли 593 рубля (рассчитано по формуле: 18 000 × ключевая ставка × 1/300 × 47 дней).
Как быть в такой ситуации?
Как можно быстрее погасить долг и пени
Быстрее всего это сделать через личный кабинет ФНС. Там же можно погасить начисленные пени.
Как не допустить просрочки
- Проверять налоговые уведомления. Убедитесь, что у вас есть доступ к личному кабинету ФНС или «Госуслугам». Регулярно проверяйте раздел уведомлений.
- Установите напоминания. Добавьте напоминание в телефон или календарь на ноябрь, чтобы проверить статус налогов. Если ведете бюджет, то отметьте будущие налоги в расходах на следующий год.
- Оплачивайте налоги заранее. Пополните единый налоговый счет через личный кабинет ФНС или банк. Убедитесь, что остаток положительный, чтобы избежать пени.
- Проверьте реквизиты платежа. Убедитесь, что средства поступают по правильным реквизитам и покрывают текущие пени.
- Следите за изменениями в законодательстве. Например, срок уплаты в 2024 году продлен до 2 декабря из-за выходного дня.