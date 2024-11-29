Сбербанк назвал условия для сохранения повышенных ставок по накопительным счетам

Клиенты Сбербанка с 30 ноября смогут получать высокую ставку по накопительным счетам не только в первые три месяца, однако для этого нужно будет выполнить несколько условий, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Все клиенты, которые впервые открыли накопительный счет в Сбербанке, получают приветственную ставку 16% на три месяца. Для клиентов с пакетом услуг «Премьер» эта ставка 17%, а для премиальных клиентов «СберПервый» и Private Banking – 19%. Базовые ставки после приветственного периода составляют 10% для всех клиентов, 11% – для клиентов с пакетом услуг «Премьер» и 13% – для премиальных клиентов.
Чтобы продолжать пользоваться высокими ставками, клиентам придется выполнить три условия.
Всем клиентам:
- + 2% за подписку «СберПрайм» или «СберПрайм+»,
- + 2% за траты от 5000 рублей в месяц в магазинах-партнерах Сбера с высоким кэшбэком бонусами «Спасибо»,
- + 2% за любые траты по картам Сбера на сумму 30 000 рублей и выше.
Клиентам «Премьер»:
- + 2% за баланс на брокерских счетах и ИИС в Сбере на сумму не менее 100 000 рублей,
- + 2% за траты от 5000 рублей в месяц в магазинах-партнерах Сбера с высоким кэшбэком бонусами «Спасибо»,
- + 2% за любые траты по картам Сбера на сумму 30 000 рублей и выше.
Клиентам «СберПервый»:
- + 2% за баланс на брокерских счетах и ИИС в Сбере на сумму не менее 1 млн рублей,
- + 2% за любые траты по картам Сбера на сумму 30 000 рублей и выше.
Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев
Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:
- «МКБ. Перспектива», Московский кредитный банк
- «ВТБ вклад», ВТБ
- «Свой вклад», Россельхозбанк
- «Добро пожаловать», Почта Банк
- «МТС Вклад», МТС Банк
* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.