Сбербанк назвал условия для сохранения повышенных ставок по накопительным счетам

Клиенты Сбербанка с 30 ноября смогут получать высокую ставку по накопительным счетам не только в первые три месяца, однако для этого нужно будет выполнить несколько условий, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Все клиенты, которые впервые открыли накопительный счет в Сбербанке, получают приветственную ставку 16% на три месяца. Для клиентов с пакетом услуг «Премьер» эта ставка 17%, а для премиальных клиентов «СберПервый» и Private Banking – 19%. Базовые ставки после приветственного периода составляют 10% для всех клиентов, 11% – для клиентов с пакетом услуг «Премьер» и 13% – для премиальных клиентов.

Чтобы продолжать пользоваться высокими ставками, клиентам придется выполнить три условия.

Всем клиентам:

+ 2% за подписку «СберПрайм» или «СберПрайм+»,

+ 2% за траты от 5000 рублей в месяц в магазинах-партнерах Сбера с высоким кэшбэком бонусами «Спасибо»,

+ 2% за любые траты по картам Сбера на сумму 30 000 рублей и выше.

Клиентам «Премьер»:

+ 2% за баланс на брокерских счетах и ИИС в Сбере на сумму не менее 100 000 рублей,

+ 2% за траты от 5000 рублей в месяц в магазинах-партнерах Сбера с высоким кэшбэком бонусами «Спасибо»,

+ 2% за любые траты по картам Сбера на сумму 30 000 рублей и выше.

Клиентам «СберПервый»:

+ 2% за баланс на брокерских счетах и ИИС в Сбере на сумму не менее 1 млн рублей,

+ 2% за любые траты по картам Сбера на сумму 30 000 рублей и выше.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.