Глава Минэкономразвития предсказал будущее рубля

Колебания рубля на этой неделе обусловлены «разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера», заявил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников. Он пообещал, что российская валюта вскоре перейдет к укреплению.

«Как это часто происходит в подобных ситуациях, сейчас на валютном рынке присутствует избыточная эмоциональная составляющая. Опыт показывает, что после периода повышенной волатильности курс всегда стабилизируется», – приводят «Ведомости» слова Решетникова.

Глава Минэка заверил, что у России «фундаментально торговый баланс крепкий». Компании-экспортеры продолжают стабильно работать, восстанавливается импорт, идут расчеты по внешнеторговым контрактам, перечислил министр. По его мнению, после прекращения нервозности на рынке курс вернется к своим фундаментальным значениям.

Российская экономика сейчас значительно меньше зависит от расчетов в валютах недружественных стран, а влияние динамики курса на инфляцию заметно ниже, чем раньше, добавил Решетников.

В среду, 27 ноября, курс доллара на международном рынке Forex превышал отметку 114 рублей, но уже на следующий день курс американской валюты снизился до 107,5 рубля. Обвал курса рубля во многом связан с санкциями, введенными США против российских финансовых организаций, прежде всего Газпромбанка, через который европейские страны оплачивали российский газ, писал «Коммерсант». Давление на рубль сохранится до конца года, говорит главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Это может позволить доллару закрепиться в диапазоне 105–110 рублей, а юаню – в коридоре 14,5–15 рублей, полагает он. При дальнейшем ослаблении национальной валюты возможно введение сдерживающих мер, например, ужесточение требований по продаже валютной выручки для экспортеров, не исключает он.