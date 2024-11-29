ВТБ предупредил об опасном обмане пользователей WhatsApp

Мошенники стали убеждать пользователей WhatsApp установить вредоносный вирус, из-за которого можно потерять все деньги, рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками государственных или коммерческих организаций, включая Мосэнергосбыт, поликлиники, ЖКХ или других государственных сервисов. Они утверждают, что необходимо проверить оплату услуг, восстановить доступ к ресурсам или оказать техническую поддержку.

Сначала мошенники звонят потенциальным жертвам, а затем предлагают перейти в WhatsApp для видеозвонка. Человека просят включить демонстрацию экрана и отправляют ссылку на приложение — его выдают за официальный сервис, но на самом деле это вирус SpyMax.

Вирус позволяет мошенникам получить полный контроль над устройством и доступ к данным на телефоне. На экране появляется надпись «перезагрузка» — человек ждет установки приложения, но в это время злоумышленники получают данные для входа на портал госсервиса или банковских приложений.

«Никакой кнопки “назад” здесь уже не существует. Поэтому единственный и самый надежный совет — не разговаривайте с незнакомцами и уж тем более не принимайте от них какие угодно ссылки и программы. Все это — фишинговый и очень опасный контент», — предупредил Никита Чугунов.