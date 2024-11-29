«Валютный кризис»: почему аналитики ждут доллар по 120 рублей

Больших сомнений в том, что курс доллара вернется к максимумам марта 2022 года в районе 121 рубля, нет — все дело только в сроках, заявил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин в комментарии для Банки.ру.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 ноября 2024 года, составляет 109,5782 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Как слабеет рубль

Стремительное обесценивание рубля Александр Потавин объясняет несколькими причинами — все они отразили нехватку валюты на внутреннем рынке. Такая ситуация стала складываться после того, как правительство смягчило нормативы по возврату валютной выручки и продаже валюты экспортерами. Также 21 ноября 2024 года были введены санкции США против Газпромбанка, который выполнял роль основного канала для расчетов за экспорт российского газа и нефти.

«Теперь оказался перекрыт по сути единственный мощный канал ввода-вывода валюты из России», — пояснил аналитик и добавил, что проблему с нехваткой валюты стали быстро ощущать импортеры. Эксперты оценивают нехватку валюты на внутреннем рынке в ближайшие месяцы около 2–4 млрд долларов ежемесячно.

В результате участники рынка начали активно закупаться валютой, чтобы успеть провести платежи. Свою роль сыграли и спекулянты. Объемы предложения валюты на рынке стали стремительно сокращаться, что привело к быстрому ослаблению курса рубля.

«В некоторой части рост USD/RUB можно списать на общее усиление индекса доллара к другим мировым валютам: за октябрь и ноябрь индекс DXY поднялся на 7%. Как бы там ни было, но, когда рубль теряет за неделю около 10%, это можно назвать валютным кризисом», — сказал Потавин.

Что будет дальше

С учетом высокой скорости девальвации национальной валюты ЦБ должен вмешаться в рынок, продолжил аналитик. У регулятора есть для этого инструменты: ставка, валютный контроль над экспортерами, валютные свопы и договоренности с крупными участниками торгов, а также «вербальные» интервенции. Ранее ЦБ уже приостановил покупки валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу.

«Приостановка покупок валюты может помочь снизить волатильность курса рубля, а главное, она покажет, что Центробанк готов реагировать на изменения на валютном рынке. Как минимум это может сбить настрой спекулянтов на дальнейшее ослабление рубля», — сказал Потавин.

Впрочем, по его словам, фундаментально эти действия не остановят среднесрочное ослабление рубля, поскольку проблемы с нехваткой валюты никуда не делись. Бизнесу потребуется время на перестройку логистики трансграничных платежей и денежных потоков.

«На наш взгляд, курс рубля в ближайшей перспективе может локально укрепиться. С уровня 107–110, вероятно, мы увидим снижение пары USD/RUB в район 100–105 рублей», — спрогнозировал аналитик.

Влияние сильной девальвации курса рубля на экспортеров и бюджетные доходы, по мнению Потавина, будет ярко выраженным. Слабый рубль умеренно негативно сказывается на импорте. Это делает иностранные товары дороже для российских потребителей, но это подталкивает потребителей переходить на российские товары и оборудование.

«В том, что курс доллара вернется к максимумам марта 2022 года в районе 121 рубля, у нас нет больших сомнений — все дело лишь в сроках. Если власти не станут прилагать больших усилий по стабилизации национальной валюты, а цена на нефть Brent будет снижаться в район 70 долларов за баррель или даже ниже, то ослабление рубля пойдет быстрее», — заключил Потавин.