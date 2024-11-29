Ozon Банк повысил ставки по нескольким видам вкладов

Ozon Банк с 29 ноября повышает ставки по рублевым вкладам на разные сроки. По обновленным условиям открыть вклад на три месяца можно со ставкой 21,5% годовых (+1,5 п. п.), на 6 месяцев — со ставкой 22% (повышение на 1 п. п.), ставка с капитализацией по двухлетнему вкладу составит 23% (+0,5 п. п.).

Обслуживание вклада бесплатно, минимальная сумма для открытия составляет 10 тысяч рублей. Выплата процентов происходит раз в месяц на вклад, при окончании его срока деньги переводятся на «Ozon Карту» клиента.

По накопительным счетам банк сохраняет текущие условия — приветственная ставка при открытии счета составляет 23% годовых на два первых расчетных периода, далее базовая ставка будет 15%.