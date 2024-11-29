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Ozon Банк повысил ставки по нескольким видам вкладов

Дата публикации: 29.11.2024 15:37
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Время прочтения: 1 минута
Источник
Banki.ru
Темы
Ozon Банк

Ozon Банк с 29 ноября повышает ставки по рублевым вкладам на разные сроки. По обновленным условиям открыть вклад на три месяца можно со ставкой 21,5% годовых (+1,5 п. п.), на 6 месяцев — со ставкой 22% (повышение на 1 п. п.), ставка с капитализацией по двухлетнему вкладу составит 23% (+0,5 п. п.). 

Обслуживание вклада бесплатно, минимальная сумма для открытия составляет 10 тысяч рублей. Выплата процентов происходит раз в месяц на вклад, при окончании его срока деньги переводятся на «Ozon Карту» клиента. 

По накопительным счетам банк сохраняет текущие условия — приветственная ставка при открытии счета составляет 23% годовых на два первых расчетных периода, далее базовая ставка будет 15%.

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