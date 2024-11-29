Год без комиссий. ЦБ продлил льготный период по операциям с цифровыми рублями

Банк России продлил на год льготный период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций с цифровыми рублями. Норма будет действовать до 31 декабря 2025 года, сообщила пресс-служба ЦБ.

«Это позволит бизнесу сократить издержки во время подготовки к массовому внедрению цифрового рубля, которое запланировано на середину следующего года, и в первые месяцы его широкого использования. Важно, что для граждан любые операции с национальной цифровой валютой будут бесплатными вне зависимости от льготного периода», — уточнил регулятор.

С 1 января 2026 года для бизнеса начнет действовать тариф за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями — 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тысячи рублей). Тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, — 0,2%, но не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию.

При этом открыть или закрыть счет на платформе цифрового рубля все пользователи смогут без комиссий.

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