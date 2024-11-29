Россияне рассказали, сколько денег запланировали потратить в «черную пятницу»

Подавляющее число россиян — 87% — запланировали потратить в «черную пятницу» до 50 тысяч рублей. Такие результаты опроса подтвердили 2000 человек, проведенного Почта Банком.

Еще 4% решили потратить от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а 3% — свыше 100 тысяч рублей. При этом 6% вовсе не планируют совершать покупки на распродажах.

Большинство участников распродаж, 57%, отметило, что на покупки хватает зарплаты. 22% использует кредитную карту, 19% копит на счетах и вкладах, 2% оформляет потребительский кредит. При этом о приобретенных товарах в «черную пятницу» никогда не жалеет 61% опрошенных, редко огорчаются 33% и постоянно сожалеют 6%.

Также опрос показал, что 71% респондентов считает «черную пятницу» маркетинговым ходом. Однако почти столько же, 70%, не отслеживает стоимость товара до распродаж. Остальные же анализируют цены: 23% — за месяц, 7% — за неделю. В результате 13% опрошенных экономит до 10% на покупках, 9% россиян удается получить скидку до 30%, 4% могут найти товары почти бесплатно, еще 3% — сокращают расходы до 50%.

Конец года в России — традиционный сезон распродаж, во время которых можно не только купить самые разные вещи с хорошей скидкой, но и получить существенный кэшбэк в случае оплаты покупок банковской картой. Эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина составила список самых выгодных карт для покупок на распродажах.

Первая пятерка списка выглядит так:

«Карта для жизни» от ВТБ

«Умная карта «МИР»» от Газпромбанка

«Альфа-Карта» от Альфа-Банка

Карта Black от Т-Банка

«Моя карта» от Почта Банка

Топ 3 дебетовых карт