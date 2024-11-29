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Рубль начал дорожать. ЦБ установил официальные курсы валют на 30 ноября

Дата публикации: 29.11.2024 17:57
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Время прочтения: 1 минута
Рубль начал дорожать. ЦБ установил официальные курсы валют на 30 ноября
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

ЦБ установил официальные курсы валют на 30 ноября. После нескольких дней падения рубль начал расти к американской и европейской валютам.

Курс доллара снизился на 1,8373 рубля, составив 107,7409 рубля (109,5782 рубля на 29 ноября).

Курс евро опустился на 1,8261 рубля и составил 114,3149 рубля (предыдущее значение — 116,1410 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайcкой валюты происходит на данных биржи.

Текущие курсы валют в обменниках
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