Рубль начал дорожать. ЦБ установил официальные курсы валют на 30 ноября

ЦБ установил официальные курсы валют на 30 ноября. После нескольких дней падения рубль начал расти к американской и европейской валютам.

Курс доллара снизился на 1,8373 рубля, составив 107,7409 рубля (109,5782 рубля на 29 ноября).

Курс евро опустился на 1,8261 рубля и составил 114,3149 рубля (предыдущее значение — 116,1410 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайcкой валюты происходит на данных биржи.