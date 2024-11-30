Рубль пошел в рост. Курсы доллара и евро на 30 ноября

Российская валюта после продолжительного падения пошла в рост.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 ноября 2024 года, составляет 107,7409 рубля (прежнее значение — 109,5782 рубля), официальный курс евро — 114,3149 рубля (предыдущий показатель — 116,1410 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайской валюты происходит на данных биржи.