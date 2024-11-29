Полисы ОСАГО подешевели, а выплаты — выросли

Средняя премия по ОСАГО за октябрь 2024-го составила 7638 рублей, что на 5,2% ниже, чем в январе текущего года (8060 рублей). Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

В то же время средняя выплата по ОСАГО в октябре 2024 года составила 104 284 рубля, что на 4,1% больше, чем в начале года. Совокупные выплаты по ОСАГО за январь — октябрь 2024-го выросли на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 156,3 млрд рублей (137,7 млрд рублей в 2023 году).

«При расчете стоимости ОСАГО используется шесть коэффициентов. Это территориальный коэффициент (КТ) (по месту регистрации владельца), коэффициенты возраста и стажа (КВС) и "бонус-малус" (КБМ) (учитывает стаж безаварийной езды), ограничивающий коэффициент (КО), зависящий от количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством, коэффициент мощности двигателя (КМ), коэффициент сезонности (КС) (принимает значение менее единицы, если автомобиль планируется использовать менее девяти месяцев в году)», — пояснила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.