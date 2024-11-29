ББР Банк повысил ставки по вкладам и накопительным счетам

ББР Банк повысил ставки по вкладам в рублях и накопительным счетам. Об этом сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Теперь максимально возможная доходность по накопительному счету «Сберегательный» для новых клиентов, а также для клиентов, оформивших договор НСЖ, составляет 23,5% годовых, а по счету «Удобный» — 21,5% годовых.

Открыть данные накопительные счета можно в офисе банка или через дистанционные каналы. Пополнять и снимать средства с них можно без ограничений. Начисление процентов по накопительному счету «Сберегательный» происходит на минимальный остаток средств в течение месяца и выплачиваются ежемесячно, по счету «Удобный» начисление и выплата процентов осуществляются ежедневно на остаток средств по счету.

Максимальный процент по счету «Биплан Плюс» теперь составляет 22% годовых с учетом дополнительной надбавки, которая начисляется при совершении операций по картам ББР Банка на сумму от 150 000 рублей. Пополнение и расходные операции доступны без ограничений.

Также изменение коснулось вклада «Яркая звезда». Процентная ставка по нему повышена на 0,95–1,50% при открытии на сроки 91, 181, 395 дней. По вкладам «Активный взлет», «Надежный спутник», «Новая высота» ставки увеличены на 0,50% на сроки от 91 до 395 дней, а по вкладам «Измени одну жизнь» и «Свободный полет» — на 0,25% годовых при открытии на 181 и 395 дней.

Кроме того, по вкладам «Яркая звезда», «Активный взлет», «Надежный спутник» и «Измени одну жизнь», открытым в рублях, ставка может быть увеличена до +1% годовых при соответствии клиента одной из категорий участника «Программы лояльности и привилегий ББР Банка» (для физических лиц — вкладчиков банка).

Копить средства можно и с помощью дебетовых карт. Эксперт Банки.ру Эряния Бочкина составила список карт, по которым начисляется процент на остаток, а также есть возможность открыть накопительный счет и получить по нему более привлекательные условия.

Карта Black от Т-Банка

Карта «Прибыль» от Банка Уралсиб

Карта «Скидка везде» от МТС Банка

«Премиальная карта "Премьер +"» от Экспобанка

«Альфа-Карта» от Альфа-Банка

«Карта для жизни» от ВТБ

«Умная карта "Мир"» от Газпромбанка

МПКАрт 2.0