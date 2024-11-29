Генетики выяснили, представители каких этносов России имеют высокий риск тромбоза

Представители дагестанских народов и армяне имеют самые высокие риски возникновения тромбозов среди этносов, населяющих Россию. К такому выводу пришли ученые из медико-генетического центра Genotek, изучившие более 40 тысяч геномов жителей различных регионов страны.

Тромбоз — процесс формирования внутри кровеносных сосудов сгустков крови (тромбов), препятствующих свободному току крови. Это может быть как защитой организма — способствует остановке кровотечения при повреждении кровеносного сосуда — так и патологическим процессом, приводящим к серьезным последствиям.

Более подвержены развитию тромбозов глубоких вен и легочной эмболии люди с мутацией в гене F5 (фактор свертываемости 5), или мутацией Лейдена. В ходе исследования выяснилось, что мутация в гене F5 в среднем встречается у жителей России с частотой 3%. Но отдельные этносы России показали повышенный генетический риск тромбозов.

Так, самая высокая частота носительства патогенного варианта в гене F5 зафиксирована у представителей дагестанских народов (18,6%) и армян (12,5%). У горских евреев показатель составил 10,7%, у чувашей — 5,8%, у татар — 5,3%, у ашкеназских евреев — 3,1%, у русских — 3%. Этносом, у представителей которого не было выявлено ни одного случая мутации в гене F5, стали якуты.

«Понимание распространенности мутации Лейдена позволяет оценивать риски для разных популяций и разрабатывать национальные стратегии профилактики тромбозов. Наше исследование подтверждает значительные этнические и географические различия в частоте этой мутации. Эти знания помогут врачам лучше прогнозировать риски и рекомендовать индивидуальные меры профилактики», — отметил директор по науке медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько.

Мутация Лейдена возникла около 20–30 тысяч лет назад и распространилась среди населения, мигрировавшего в Европу. Поэтому сейчас она встречается примерно у 3–7% европейцев, достигая 10% в некоторых регионах, таких как Восточная и Центральная Европа. У жителей Ближнего Востока частота варьируется от 2% до 7% в зависимости от страны. В азиатских, африканских и австралийских популяциях мутация редка и обнаруживается менее чем у 1% людей.

«Пациентам с высоким риском тромбоза лечение проводится бесплатно по полису ОМС. Полис ОМС может получить каждый российский гражданин и иностранцы, которые постоянно или временно проживают в стране. Такое страхование покрывает консультации у профильных специалистов, скорую медицинскую помощь, часть высокотехнологичной помощи. Основная часть услуг предоставляется бесплатно, однако какие-то специфические виды могут быть платными. Также возможно лечение по программам ДМС — добровольного медицинского страхования. В его рамках можно получить более широкий набор услуг, как правило, более высокого качества. Однако в покрытии ДМС также имеются исключения, например, наблюдение за хроническими заболеваниями, что в ОМС, напротив, входит», — рассказала аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.