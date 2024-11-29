Суд приговорил бывшего банкира к 19 годам колонии за растрату

К 19 годам лишения свободы приговорил Тверской суд Москвы бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника. Экс-банкир проходил обвиняемым по делу о растрате в крупных размерах.

«Суд назначил Воловнику наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев», — цитирует РАПСИ сообщение пресс-службы суда.

По делу проходили еще несколько фигурантов. Так, первый бывший заместитель главы Фодсервисбанка Петр Ладонщиков приговорен к 17 годам колонии строгого режима, штрафу и ограничению свободы на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, различные сроки лишения свободы по обвинительным приговорам получили еще девять человек, входивших в преступное сообщество.

Фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения), частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

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