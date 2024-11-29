ЦБ оштрафовал МТС Банк

Банк России 29 ноября вынес постановление о привлечении к административной ответственности МТС Банка. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.

Постановление в отношении МТС Банка вынесено по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Она распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Штраф для должностных лиц может составлять от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. К должностным лицам по этой статье также может применяться дисквалификация на срок до трех лет.

Постановлением предусмотрено наложение на нарушителя административного штрафа. При этом в документах, опубликованных на сайте Центробанка, не уточняется, применяются санкции к должностному или юридическому лицу. Постановление пока не вступило в законную силу.

Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает фигурантам постановлений направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы.