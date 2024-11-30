Доллар идет на спад, в России прогнозируют удешевление жилья в новостройках. Обзор Банки.ру

📰 Стоимость квартир в новостройках должна существенно снизиться, этот процесс уже идет — такое заявление сделал министр строительства России Ирек Файзуллин. По данным «Известий», 60% лотов на рынке первичной недвижимости не распроданы, что создает неблагоприятную ситуацию для застройщиков. В то же время фиксируется рост, пусть и совсем небольшой, на новое жилье, а разрыв между первичкой и вторичкой пока еще огромный. Ожидается, что застройщики начнут снижать цены, чтобы стимулировать продажи.

📰 Интервенции российского правительства, в частности словесные, помогли рублю укрепиться: в пятницу курс доллара откатился ниже отметки 106 рублей, хотя еще за пару дней до этого поднимался выше 115 рублей, напомнил «Коммерсант». При этом аналитики оценивают фундаментальный курс доллара еще ниже, но значительного укрепления нацвалюты пока никто не ждет. Вероятно, американская валюта останется в диапазоне 100–110 рублей, повлияют на это в том числе увеличение бюджетных трат в конце года и всплеск потребительской активности перед праздниками.

📰 Высокие прибыли компаний должны помочь им оплачивать дорогие кредиты — этот новый аргумент Центробанк применил к дискуссии о том, как тяжело бизнесу в России оплачивать счета на фоне ужесточившейся денежно-кредитной политики, передает «Коммерсант». После оценки показателей компаний из 13 отраслей по базовому и рисковому сценариям регулятор сделал вывод, что у большинства заемщиков хватит получаемой операционной прибыли для выплаты процентных платежей по кредитам в 2024 и 2025 годах. Лишь отдельные компании, по данным ЦБ, могут столкнуться с трудностями.

📰 Рост доходов регионов России запаздывает в сравнении с темпами увеличения расходов, из-за чего к концу 2024 года бюджеты субъектов могут стать дефицитными при долговой нагрузке в 21%, сообщают «Ведомости». «Выше всего риски для регионов, в которых развивается экспортное производство, поскольку структура зарубежных поставок ориентирована у нас прежде всего на сырье», — отмечают эксперты. Также в группе риска находятся регионы, в которых был задан высокий бюджетный импульс «в силу специфики той продукции, которая производится на предприятиях», поскольку его действие может начать затухать.

📰 «Альфа-Инвестиции» составили список из пяти перспективных российских акций, применив метод Карла Айкана, рассказали в РБК. Он заключается в покупке акций дешевых компаний, провоцировании перестановок в руководстве и затем продаже подорожавших бумаг. Применив этот метод к фондовому рынку РФ, эксперты выделили бумаги пяти эмитентов: «префы» «Ростелекома», «префы» «Транснефти», акции «Селигдара», ЛСР и «Русагро».