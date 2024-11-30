В Центробанке увидели признаки стабилизации курса рубля

Волатильность курса рубля, которая наблюдается в последнюю неделю, на самом деле временная. Ситуация уже начала стабилизироваться и никаких угроз для финансовой стабильности в стране нет, подчеркнул заместитель председателя Банка России Филипп Габуния на пресс-конференции по Обзору финансовой стабильности, передает РИА Новости.

«Мы по-прежнему считаем, что фундаментальные значения имеет именно долгосрочная динамика курса. Волатильность, вызванная санкциями, действительно может создавать кратковременные дисбалансы предложения валюты на рынке. Мы уже отреагировали в рамках изменения нашего подхода к продаже валютной выручки и покупки в рамках бюджетного правила», — заявил представитель ЦБ.

По его словам, принятых регулятором мер должно быть достаточно, чтобы стабилизировать курс.

«Важно — мы сохраняем нашу политику относительно плавающего курса, его ценности для стабилизации и самой экономики к внешним условиям, и балансировки интересов экспортеров и импортеров и других участников экономической деятельности», — добавил Габуния.

Зампред Центробанка также сообщил, что на случай возникновения угроз для финансовой стабильности из-за временной волатильности, вызванной трудностями с платежами, у регулятора есть достаточно способов повлиять на ситуацию.

Габуния отметил, что чувствительность курса к ключевой ставке никуда не ушла. «Мы знаем, что ключевая ставка создает дополнительную привлекательность рублевым активам и охлаждает спрос в целом в экономике, соответственно, снижая спрос на валюту. В этой части действие ключевой ставки работает, и экстренных каких-то мер принимать нам не нужно», — резюмировал он.

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