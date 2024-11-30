Дешевле на 50%? Россиянам раскрыли будущее цен на недвижимость

В среднесрочной перспективе обвала цен на рынке недвижимости сразу на 50% не случится. Прогноз по стоимости жилья для россиян озвучила юрист, руководитель брокерского онлайн-агентства Анна Писанкова в беседе с «Лентой.ру».

«Сейчас очень много разговоров вокруг темы падения цен на недвижимость. Все этого очень сильно хотят. Но на самом деле мы еще не пришли к моменту, когда застройщики сильно упали по продажам. Еще есть остатки семейной и IT-ипотеки, также застройщики начали активно использовать рассрочки, которые покупатели с удовольствием используют без переплаты по ипотекам», — обратила внимание эксперт по недвижимости.

По словам Писанковой, в настоящий момент застройщики предпочитают точечно делать скидки на объекты, у которых плохие показатели продаж. Также, заметила она, многие покупатели хранят средства на вкладах, поскольку финансово-кредитные организации предлагают высокие процентные ставки, но разговоры о возможности заморозки депозитов сподвигли многих перенаправить активы для инвестиций в недвижимость.

Специалист отметила, что, в случае если Банк России снизит ключевую ставку, люди начнут активно снимать деньги с депозитов и перенаправят свою активность на рынок жилья.

«По ценам, скорее всего, нас ждет стагнация, и уже не будет такого сильного роста, как раньше, а также сохранятся точечные скидки от застройщиков. Они могут достигать до 35%. Январь и февраль будут лучшими месяцами, чтобы купить недвижимость и получить хорошую скидку от застройщика», — резюмировала Писанкова.

Предложения банков по семейной ипотеке*

В условиях высокой ключевой ставки возможности банков по выдачам семейной ипотеки сокращаются. Связано это с тем, что размер компенсации от государства по каждому выданному кредиту увеличивается, кроме того, из выделенных лимитов компенсируются недополученные доходы банков и по ранее оформленным кредитам, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Поэтому, если вы планируете оформить такой кредит, с заявкой лучше поторопиться, считает эксперт.

* Предложение актуально на дату публикации материала.