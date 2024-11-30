Финансист назвал самый выгодный срок действия вклада

Наиболее выгодный период действия банковского вклада в текущих условиях — это срок от семи до восьми месяцев. Такое мнение высказал в разговоре с агентством «Прайм» финансист Эльман Мехтиев.

По его словам, большинство российских банков сейчас предлагают наиболее высокие ставки именно на такой период, поэтому, если у вкладчиков есть возможность разместить депозит на длительный срок, «вряд ли сейчас это стоит делать дольше, чем на те самые семь — восемь месяцев».

Мехтиев отметил, что для поиска оптимального вида вложения надо провести анализ и выяснить, насколько хватит финансовой подушки, отложенной на непредвиденные траты.

Сумму, равную доходу за шесть месяцев, лучше положить на сберегательный счет, рекомендовал специалист.

«При всем богатстве выбора из таких счетов лучше выбирать те, по которым проценты начисляются на остаток ежедневно», — резюмировал Мехтиев.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.