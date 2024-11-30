В ЦБ решили бороться с ипотечными схемами по-новому

Банк России хочет предложить новые меры по борьбе с ипотечными схемами на рынке жилья, которые вводят в заблуждение клиентов. Такое заявление сделал заместитель председателя финансового регулятора Филипп Габуния, его цитирует «Российская газета».

Представитель Центробанка сообщил, что в ближайшие дни ЦБ вынесет на рассмотрение новые ограничения, связанные с формированием банковских резервов. Для схем кредитования, которые вызывают беспокойство у регулятора, разработают дополнительные требования, подчеркнул Габуния.

Как будут работать новые меры, в ЦБ РФ пока не раскрывают, об этом будет заявлено позднее.

Предложения банков по ипотеке на новостройки*

Прибегать к ипотеке сегодня разумно, если есть понимание, что ее получится закрыть быстро — например, за счет продажи старой квартиры, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Альтернативным вариантом может быть рефинансирование ипотеки, когда ставки на рынке начнут снижаться. Такая возможность, скорее всего, появится в 2025 году, когда ЦБ перейдет к циклу снижения ключевой ставки, указывает аналитик.

Программа «Новостройка» от ВТБ

Программа «Строящееся жилье» от Альфа-Банка

Программа «Новостройка» от Совкомбанка

Программа «Новостройка» от РНКБ

* Предложение актуально на дату публикации материала.