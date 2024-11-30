Аналитик оценил реалистичность плана ЦБ по инфляции на фоне падения рубля

Без укрепления рубля Банку России будет непросто достичь цели по снижению инфляции в стране. Такое мнение выразил, комментируя последствия санкций США против российских банков, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа капитал» Владимир Брагин, передает РИА Новости.

В середине недели курс рубля бил рекорды по темпам ослабления, доллар вырос с 100,6 до 114,75 рубля (+14%), обновив максимум с марта 2022 года.

Нынешний прогноз регулятора по инфляции составляет на 2024 год 8–8,5%, а последняя оценка по годовой инфляции, по данным Минэкономразвития, показала результат 8,78%. В то же время ЦБ не меняет таргет по инфляции, установленный на уровне 4%.

«Ослабление рубля уже привлекло внимание властей. ЦБ РФ, например, отложил покупку валюты в ФНБ на 4,2 миллиарда рублей в день. Важно отметить, что если регулятор все-таки ставит себе цель по снижению инфляции, то без укрепления рубля сделать это будет максимально сложно. Причем в нынешних условиях есть как минимум три канала влияния слабого рубля на инфляцию: рост цен импорта и экспортируемых товаров, дополнительный разогрев экономики и эмиссионное финансирование бюджета», — перечислил Брагин.

Задержки платежей, вызванные санкциями, могут стать только частью проблемы волатильности курса, еще большую сложность придает фрагментация валютного рынка, отметил эксперт.

«Официальный курс определяется на внебиржевом рынке, то есть предложение валюты не включает того, что находится на счетах экспортеров в иностранных банках. Иными словами, курс рубля сейчас определяется в условиях сокращенного предложения валюты. Поэтому курс и не отражает состояния платежного баланса. Рынок стал "тонким", а значит, более чувствительным к настроениям участников. Отсюда — резкая реакция на слухи, повышенная склонность к волнам паники», — объяснил специалист.

При наихудшем сценарии уже инфляция станет причиной ослабления российской валюты, тогда она станет стабильно высокой и нечувствительной к ставкам.

«Я бы ожидал довольно серьезных усилий по стабилизации валютного рынка. Но на это может потребоваться время. Напомню, что после санкций против Мосбиржи был "план Б" — внебиржевой рынок. Он перестал работать, так как сами банки оказались под санкциями. А вот "план В", видимо, еще не готов. В этот раз последствия санкций могут оказаться шире просто ослабления рубля и повышения рыночной волатильности», — предупредил Брагин. Однако это же может увеличить вероятность и скорость активных действий властей, резюмировал он.