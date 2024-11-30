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Озвучено, кому в России выгоден рост курса доллара

Дата публикации: 30.11.2024 15:37
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Время прочтения: 1 минута
Озвучено, кому в России выгоден рост курса доллара
Автор
Александра Синицына, Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Александра Синицына Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Источник
Banki.ru

Повышение курса доллара окажет положительное влияние на деятельность компаний-экспортеров, также в выигрыше останутся российские банки и бюджет. Такой вывод сделали эксперты, опрошенные РИА Новости.

Из-за скачка иностранных валют по отношению к рублю в середине недели Центробанк решил приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила, чтобы снизить волатильность финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты произведут в течение 2025 года. В итоге 29 ноября, по курсу ЦБ, доллар составил 109,5782 рубля.

«Хорошо в первую очередь экспортерам: слабость рубля помогает больше зарабатывать, в частности нефтегазовому сектору», — обратил внимание персональный брокер «БКС Мир Инвестиций» Максим Клочков.

Рост доходов экспортеров, в свою очередь, приведет к выгоде для бюджета РФ, так как в него поступит больше налогов, отметила и. о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Светлана Фрумина.

Банки же получат выгоду в результате валютной переоценки активов. «В условиях ослабления рубля банкам гораздо проще будет осуществлять выплаты по депозитам, размещенным по завышенным ставкам», — резюмировала Фрумина.

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