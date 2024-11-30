Озвучено, кому в России выгоден рост курса доллара

Повышение курса доллара окажет положительное влияние на деятельность компаний-экспортеров, также в выигрыше останутся российские банки и бюджет. Такой вывод сделали эксперты, опрошенные РИА Новости.

Из-за скачка иностранных валют по отношению к рублю в середине недели Центробанк решил приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила, чтобы снизить волатильность финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты произведут в течение 2025 года. В итоге 29 ноября, по курсу ЦБ, доллар составил 109,5782 рубля.

«Хорошо в первую очередь экспортерам: слабость рубля помогает больше зарабатывать, в частности нефтегазовому сектору», — обратил внимание персональный брокер «БКС Мир Инвестиций» Максим Клочков.

Рост доходов экспортеров, в свою очередь, приведет к выгоде для бюджета РФ, так как в него поступит больше налогов, отметила и. о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Светлана Фрумина.

Банки же получат выгоду в результате валютной переоценки активов. «В условиях ослабления рубля банкам гораздо проще будет осуществлять выплаты по депозитам, размещенным по завышенным ставкам», — резюмировала Фрумина.