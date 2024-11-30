Положение ЦБ сравнили с ситуацией в анекдоте про старика Хоттабыча и золотую рыбку

Центробанк оказался в патовой ситуации, поскольку меры по борьбе с инфляцией в России могут стать более губительными для экономики, нежели инфляция сама по себе. Об этом заявил в беседе с РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик.

«Я далек от того, чтобы критиковать Центральный банк. Вспоминается анекдот, когда старик Хоттабыч поймал золотую рыбку, они смотрят друг на друга и, что делать, не знают, потому что ситуация патовая», — отметил Репик.

По его словам, деловые люди «относятся с идеологическим уважением» к логике регулятора, поскольку бороться с инфляцией действительно необходимо. «Но набор мер… Лечение может оказаться опаснее, чем болезнь», — добавил он.

Репик обратил внимание на то, что и монетарные, и немонетарные меры вызывают «большое напряжение» у бизнеса, особенно у тех предпринимателей, которые взяли на себя большую кредитную нагрузку.

«Монетарные меры существенную часть бизнеса гарантированно загонят в банкротство. Большое количество предприятий будет вынуждено банкротиться, менять структуру собственности», — спрогнозировал эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас уже видны первые симптомы ухудшения финансового положения: растет рассрочка по кредитам, ее маскируют под реструктуризацию.

В результате этих явлений крупнейшими игроками в экономике могут оказаться компании, «отвечающие за непрофильные активы», такие как инвестподразделения крупнейших госбанков.

Такими же болезненными для бизнеса станут потенциальные немонетарные меры. «Можно еще больше поднять налоги на физических лиц. Можно? Можно. Можно поднять налоги на перепродажу бизнеса — до запретительных ставок, там до 45%. Убьет это бизнес? Убьет. Но выполнит часть борьбы с инфляцией», — объяснил глава «Деловой России».