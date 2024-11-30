В Госдуме оценили вероятность наступления нового финансового кризиса

Последние события — падение курса рубля на фоне новых антироссийских санкций США, затронувших финансовую систему РФ, не говорят о начале нового финансового кризиса. С таким утверждением выступил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев, передает «Газета.Ru».

«Ситуация, во-первых, не является основанием для паники, не позволяет говорить о каком-то кризисе, потому что фундаментальных факторов для значительного ослабления курса рубля нет. Я думаю, что те меры, которые сейчас принимает Банк России, действуют с определенным лагом, но этот лаг не превышает нескольких дней, поэтому в течение одной-двух недель ситуация стабилизируется», — заявил парламентарий.

Бахарев заверил, что решение Центробанка отложить покупку валюты на внутреннем рынке в этом году снизит колебания курса нацвалюты. Среди прочих мер, которые может принять регулятор, он не исключил возвращение к прежнему уровню продаж валютной выручки в 50% российскими экспортерами. Совокупность этих мер должна укрепить рубль, добавил депутат.

По его мнению, взлет курса доллара объясняется победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку американская валюта подорожала во всех странах, не только в России. Также рубль ослаб из-за новых санкций против российских банков, в частности против Газпромбанка.