Автоэксперт раскрыл, в каком месяце резко подорожают автомобили

Удорожание новых автомобилей китайского производства на российском рынке произойдет в первые месяцы 2025 года. Такой информацией поделился в разговоре с «Газетой.Ru» гендиректор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

«Цены на новые авто начали расти в октябре. Рост плавный — в том месяце он был на уровне от 3% до 5%, такой же рост продолжится в ноябре. В декабре рост цен будет минимальный, основной рывок на китайские автомобили будет в начале следующего года, так как дорожает и юань по отношению к рублю тоже, что повлияет на закупочные цены в рублях», — спрогнозировал автоэксперт.

Кроме такого фактора, как валютный курс, на цены влияет и высокая ключевая ставка Банка России, поскольку из-за нее автокредиты становятся дорогими, и возросший утилизационный сбор, который планируют снова повысить в 2025 году.

Против дальнейшего увеличения цен свидетельствует снижение спроса на машины в ноябре, поскольку они в целом подорожали, как и кредитные ставки. В то же время у автодилеров сокращаются возможности для предоставления дисконтов покупателям, резюмировал специалист.

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Предложения банков по кредитам на покупку автомобиля*

При рассмотрении заявки на автокредит банки рассчитывают показатель долговой нагрузки (ПДН) — отношение ежемесячных платежей по всем имеющимся у заемщика кредитам и кредитным картам к уровню его ежемесячного дохода. Если ПДН меньше 50% — шансы получить одобрение от банка возрастают, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Вот несколько предложений по автокредитам от банков:

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