Владельцев IPhone предупредили о новой схеме взлома смартфонов

Аферисты разработали новые способы взлома техники Apple. Один из них — предложение владельцу переустановить приложения, которые были ранее удалены из App Store, заявил в разговоре с РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

В этой схеме пользователей просят перейти в учетную запись мошенника и ввести свои данные, после чего телефон оказывается заблокирован. За разблокировку злоумышленники требуют немалую сумму денег.

Еще один метод — отправка поддельных СМС или электронных писем, похожих на официальные уведомления от Apple. В тексте пользователей просят перейти по ссылке и ввести Apple ID. Так все личные данные жертв попадают к мошенникам, как и доступы к устройству или аккаунту iCloud.

Парламентарий посоветовал не устанавливать одни и те же пароли на разных платформах, поскольку есть риск, что аферисты завладеют большим пулом личных данных или смогут заблокировать телефон через функцию «Найти iPhone».

Немкин подчеркнул, что передавать свои данные третьим лицам (в том числе представляющимся сотрудниками Apple) небезопасно и чревато серьезными последствиями.