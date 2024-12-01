Автоэксперты дали прогноз, что будет с ценами на машины из-за ослабления рубля

Ослабление рубля приведет к изменению цен на автомобили, поскольку все новые машины иностранных производителей покупаются за валюту. Об этом сообщил гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, передает «Российская газета».

Автоэксперт полагает, что рынок разделится на два сегмента. Профессиональные перепродавцы быстро повысят цены — уже на следующей неделе, поскольку они занимают деньги на выкуп авто у частных лиц и производят расчеты в долларах. А официальные компании и дистрибьюторы, работающие в рублевой зоне и кредитующиеся в рублях, сохранят прежние цены на какой-то период, его продолжительность будет зависеть от заполненности складов.

«Цены изменятся на все автомобили, но официальные дистрибьюторы будут их плавно повышать, чтобы не потерять долю рынка», — добавил Ольховский.

Новые модели определенно будут дорожать, согласился руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. По его словам, если курс доллара сохранится на уровне выше 100 рублей, цены вырастут минимум на 5% до конца 2024 года, а максимум — на 15%.

«Так как все договоры отечественных дилеров с поставщиками автомобилей из-за рубежа, в том числе с китайскими производителями, заключаются на стоимость авто в долларовом эквиваленте, производители используют данный факт для дополнительного заработка», — отметил специалист.

Больше всего подорожают авто, которые ввозят в страну по параллельному импорту, поскольку в ценообразование будут заложены транспортные и таможенные издержки, а также новый утилизационный сбор. Цены на машины, которые были куплены до повышения курса доллара, будут зависеть от лояльности дилеров к своим клиентам.

«Традиционно вторичный рынок отреагирует на повышение стоимости представителей сегмента новых авто спустя один-два месяца. Так как в случае необоснованных прайсов интерес россиян сместится в сторону автомобилей с пробегом. А чем больше спрос — тем больше увеличиваются цены продаваемых машин», — объяснил Житнухин. По его прогнозу, уже в январе авто на вторичном рынке могут стать дороже на те же 5–15%.

Значительных изменений цен в конце года может и не быть, высказал свою точку зрения замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

«С одной стороны, на цены давят высокая ключевая ставка и выросшие ставки утильсбора, провоцируя рост. С другой — охлаждение спроса в ноябре ввиду высоких процентных ставок и общего удорожания новых машин. Производители не торопятся поднимать дальше цены, чтобы не остановить продажи, у дилеров запаса маржи на скидки тоже не осталось», — заявил эксперт.

По его мнению, в январе ожидается рост стоимости авто, поэтому в декабре может возрасти покупательская активность на фоне статичных цен.

Специалисты отмечают, что влияние курса рубля на стоимость машин будет зависеть от того, будет ли это ослабление временным или тенденция растянется на несколько месяцев.

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