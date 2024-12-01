Ипотечным ставкам в России предрекли рост до 33%

Ставка по ипотечным кредитам в России может достигнуть 33% годовых. Такое мнение высказал в разговоре с «Парламентской газетой» вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

По мнению специалиста, Банк России на декабрьском заседании совета директоров может поднять ключевую ставку до 23% годовых. Вслед за этим банки поднимут процентные ставки по кредитам — минимум до 24,5%, а максимум — до 33%. Это лишит граждан возможности приобрести жилье, только если у них нет значительной суммы сбережений или другой квартиры, которую они могли бы продать.

Риелтор обратил внимание на то, что большинство россиян в таких условиях отложат покупку недвижимости и переориентируются на рынок аренды.

Также, вероятно, возрастет популярность востребованной в 90-х схемы. «Когда человек что-то продавал, покупал маленькую квартиру, потом спустя некоторое время продавал уже ее, покупал квартиру чуть больше и так понемногу подбирался к желаемой недвижимости», — рассказал Апрелев.

Предложения банков по семейной ипотеке*

В условиях высокой ключевой ставки возможности банков по выдачам семейной ипотеки сокращаются. Связано это с тем, что размер компенсации от государства по каждому выданному кредиту увеличивается, кроме того, из выделенных лимитов компенсируются недополученные доходы банков и по ранее оформленным кредитам, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Поэтому, если вы планируете оформить такой кредит, с заявкой лучше поторопиться, считает эксперт.

* Предложение актуально на дату публикации материала.