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В ФНС озвучили сумму не облагаемого налогом дохода по вкладам

Дата публикации: 01.12.2024 11:39
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Время прочтения: 2 минуты
В ФНС озвучили сумму не облагаемого налогом дохода по вкладам
Автор
Александра Синицына, Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Александра Синицына Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Источник
Banki.ru

Совокупная сумма доходов по вкладам, которая не будет облагаться налогом, в 2024 году равняется 210 тысячам рублей. Такие данные приводит РБК со ссылкой на представителя Федеральной налоговой службы России (ФНС).

Этот налог необходимо будет оплатить уже в 2025 году. Согласно законодательству, его параметры утверждают исходя из максимального размера ключевой ставки в текущем году по состоянию на 1 декабря. Сейчас показатель равен рекордным 21% годовых.

Налог на доходы с вкладов ввели в стране в 2021 году, при этом в течение следующих двух лет граждан освободили от его уплаты. Первые выплаты поступили в бюджет РФ только в 2024 году — с доходов за 2023 год, тогда планка отсечения составляла 150 тысяч рублей.

Размер доходов с вкладов равняется сумме, полученной с вложенного в банк на один год 1 млн рублей под равный учитываемой ключевой ставке процент. Значит, в 2024 году на таких условиях вкладчики получили бы по 210 тысяч рублей, следовательно, налогом облагается только доход свыше этой суммы.

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