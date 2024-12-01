В ФНС озвучили сумму не облагаемого налогом дохода по вкладам

Совокупная сумма доходов по вкладам, которая не будет облагаться налогом, в 2024 году равняется 210 тысячам рублей. Такие данные приводит РБК со ссылкой на представителя Федеральной налоговой службы России (ФНС).

Этот налог необходимо будет оплатить уже в 2025 году. Согласно законодательству, его параметры утверждают исходя из максимального размера ключевой ставки в текущем году по состоянию на 1 декабря. Сейчас показатель равен рекордным 21% годовых.

Налог на доходы с вкладов ввели в стране в 2021 году, при этом в течение следующих двух лет граждан освободили от его уплаты. Первые выплаты поступили в бюджет РФ только в 2024 году — с доходов за 2023 год, тогда планка отсечения составляла 150 тысяч рублей.

Размер доходов с вкладов равняется сумме, полученной с вложенного в банк на один год 1 млн рублей под равный учитываемой ключевой ставке процент. Значит, в 2024 году на таких условиях вкладчики получили бы по 210 тысяч рублей, следовательно, налогом облагается только доход свыше этой суммы.

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