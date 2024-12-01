По указу Путина в России проиндексируют материнский капитал

С будущего года размер материнского капитала в России проиндексируют на 7,3% — до 676 тысяч рублей, следует из утвержденного бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2025—2027 годы. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, текст размещен на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что в 2026 году маткапитал проиндексируют снова, на этот раз на 4,5% (до 706,8 тысячи рублей). На такую сумму могут рассчитывать семьи, в которых родился один ребенок, начиная с 1 января 2020 года, либо несколько детей, появившихся на свет до 2020 года.

Если второй и последующие дети родились, начиная с 1 января 2020 года, а семья ранее не обращалась за маткапиталом, в 2025 году сумма выплат составит 893,8 тысячи рублей, в 2026 году — 934 тысячи, в 2027-м — 971,4 тысячи.

Если до этого родители уже получили маткапитал за первого ребенка, доплата за второго будет равна 217 тысяч рублей в 2025 году.

Маткапитал, среди прочего, можно использовать для улучшения жилищных условий семьи, в том числе погасить с его помощью часть ипотечного кредита. Эксперты Банки.ру создали подборку выгодных предложений.

Предложения банков по ипотеке на вторичное жилье

В 2024 году в ипотечных сервисах Банки.ру большинство заемщиков (72%) отдавали предпочтение вторичному жилью, несмотря на высокие ставки. По мнению руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, интерес к «вторичке» объясняется ее более низкой стоимостью и большей маневренностью по сравнению с «первичкой». Вот несколько предложений банков по ипотеке на готовое жилье.