В Соцфонде попросили россиян сохранять старые карточки СНИЛС

Старые свидетельства обязательного пенсионного страхования со страховым номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС) важно сохранить, так как они остаются действительными и не требуют замены. Об этом заявили в Социальном фонде России, передает РИА Новости.

«Все выданные страховые свидетельства являются действующими. Обращаться в Социальный фонд России для замены документа не нужно», — отмечается в сообщении.

В Соцфонде разъяснили, что в поправках в закон о персонифицированном учете сказано, что данные о СНИЛС могут предоставляться гражданину как в виде электронного, так и в виде бумажного уведомления.

«Уведомление включает всю информацию, которая отражена в страховом свидетельстве, в том числе фамилию, имя и отчество человека, дату и место рождения, а также непосредственно СНИЛС», — добавили в ведомстве.

Ранее Соцфонд пообещал дополнительно поднять пенсии при высокой инфляции, помимо запланированной индексации в 2025 году. В этом случае постановление выполнят с доплатой за прошедшее время — с 1 января.