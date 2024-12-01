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В Соцфонде попросили россиян сохранять старые карточки СНИЛС

Дата публикации: 01.12.2024 14:16
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В Соцфонде попросили россиян сохранять старые карточки СНИЛС
Автор
Александра Синицына, Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Александра Синицына Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Источник
Banki.ru

Старые свидетельства обязательного пенсионного страхования со страховым номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС) важно сохранить, так как они остаются действительными и не требуют замены. Об этом заявили в Социальном фонде России, передает РИА Новости.

«Все выданные страховые свидетельства являются действующими. Обращаться в Социальный фонд России для замены документа не нужно», — отмечается в сообщении.

В Соцфонде разъяснили, что в поправках в закон о персонифицированном учете сказано, что данные о СНИЛС могут предоставляться гражданину как в виде электронного, так и в виде бумажного уведомления.

«Уведомление включает всю информацию, которая отражена в страховом свидетельстве, в том числе фамилию, имя и отчество человека, дату и место рождения, а также непосредственно СНИЛС», — добавили в ведомстве.

Ранее Соцфонд пообещал дополнительно поднять пенсии при высокой инфляции, помимо запланированной индексации в 2025 году. В этом случае постановление выполнят с доплатой за прошедшее время — с 1 января.

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