Некоторым россиянам увеличили пенсию с 1 декабря

С 1 декабря у некоторых граждан пенсионного возраста увеличится размер выплат по старости. Это коснется россиян, которым в ноябре исполнилось 80 лет, передает Риамо.

Доплата к страховой пенсии составит ровно 50%, то есть выплата увеличится вдвое — до 16 269 рублей 76 копеек.

Также повышение пенсии ждет граждан, получивших I группу инвалидности в ноябре, возраст в данном случае не будет играть роли. При этом если в ноябре пенсионеру и исполнилось 80 лет, и было принято решение МСЭК о назначении I группы, выплату увеличат только по одному из этих оснований.

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