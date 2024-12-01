Названы три фактора, определяющих курс рубля

На этой неделе рубль продемонстрировал существенную волатильность. Три фактора повлияют на российскую валюту и определят, сможет ли курс откатиться к прежним уровням, заявил агентству «Прайм» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Несмотря на попытки регуляторов стабилизировать ситуацию, рубль продолжает испытывать серьезное давление. Ключевыми рисками остаются санкционные ограничения, геополитическая напряженность и структурные проблемы российской экономики. Участники рынка с настороженностью ожидают дальнейших действий Центрального банка, особенно в контексте возможного повышения ключевой ставки на декабрьском заседании», — констатировал специалист.

По словам Антонова, на будущей неделе курс доллара остановится в диапазоне 105–115 рублей. Есть вероятность, что американская валюта протестирует отметку в 111–113 рублей, и это станет критической зоной, которая сподвигнет ЦБ РФ принять дополнительные меры по стабилизации ситуации.

«Центральный банк и правительство находятся в активном поиске инструментов стабилизации, однако их текущие меры носят преимущественно реактивный характер. Решающую роль в дальнейшей динамике рубля будут играть три ключевых фактора: геополитическая обстановка, санкционная политика западных стран и внутренняя экономическая политика России», — сообщил аналитик.

Антонов отметил, что на декабрьском заседании ЦБ может поднять ключевую ставку на 23–25% годовых. Это, с одной стороны, призвано сдержать инфляцию, с другой — создаст дополнительную нагрузку на реальный сектор экономики.