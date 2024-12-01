Черный список. Россиянам назвали неочевидные причины блокировки их счетов

В 2024 году россияне стали чаще жаловаться на блокировку своих счетов по подозрению в незаконных операциях. Они попадают в черный список ЦБ из-за осторожности банков, которые не хотят получить штрафы от регулятора за неосмотрительность. Опрошенные агентством «Прайм» эксперты посоветовали гражданам обеспокоиться чистотой своих финансовых потоков.

Осмотрительность банков связана с участившимися случаями киберпреступлений и сложностями в идентификации денежных афер. В соответствии с летними поправками Банк России увеличил в два раза число признаков мошеннических операций.

В основном борьба направлена на блокировку счетов мошенников и их пособников (дропперов). Чаще всего с попаданием в черный список сталкивались пользователи криптобирж, онлайн-казино, индивидуальные предприниматели из-за того, что через их счета проходит большое количество платежей.

Теперь Центробанку предстоит более тонко настроить механизмы выявления подозрительных операций, чтобы люди, которые ни в чем не виноваты, не оказывались в черном списке по ошибке, а также чтобы обрубить аферистам преступные входы и выходы в финансовой сфере.

Чаще всего претензии предъявляют многочисленным переводам с карты на карту, выходящим за рамки привычных. Россиянам посоветовали соблюдать требования действующих в России законов, чтобы не возникало проблем с обслуживанием банковского счета.

Прежде всего — важно не соглашаться на роль дроппера в транзакциях. «Не следует передавать третьим лицам управление счетом при транзакции через онлайн-сервисы. В частности, если лицо задействовано с устного согласия распорядителя счета, но это не согласовано с банком и такое согласие не закреплено письменно. ⁠В случае же блокировки счета необходимо немедленно связаться с банком и выяснить обстоятельства сложившейся ситуации и быть готовым к тому, чтобы дать банку исчерпывающие ответы на вопросы. При получении полной информации по запросам банка и ее внимательном изучении последний может оперативно разблокировать счет, и обслуживание клиента продолжится в штатном режиме», — предупредил кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Исключить попадание в черный список ЦБ можно, воспользовавшись всеми доступными банковскими продуктами, то есть демонстрировать стандартное поведение: оплачивать ЖКХ, кредиты, покупки в магазине, проезд с помощью карты или счета.

«Лучше не получать больше 10–12 переводов на карту в сутки, не пользоваться только переводами в одном банке, не писать шутливые назначения переводов», — подчеркнул специалист.

Кроме того, рекомендуется предоставлять верные данные при открытии счетов и проведении операций. «Любые расхождения или ошибки могут стать поводом для подозрений. Важно сотрудничать с проверенными контрагентами и избегать участия в сомнительных финансовых схемах», — пояснил старший юрист адвокатского бюро КИАП Георгий Караогланов.