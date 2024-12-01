В рассылке открыток в мессенджерах увидели угрозу для россиян

Аферисты стали использовать рассылки открыток с расширением gift и картинок уменьшенного размера, при загрузке которых в смартфоны попадает вредоносный код для сбора персональных данных. Об этом сообщила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова, передает РИА Новости.

По ее словам, злоумышленники часто прибегают в своих схемах к использованию мессенджеров, рассылая вредоносные ссылки, завлекающие тексты и вложения в виде картинок.

«Многие обмениваются практически ежедневно картинками — открытками с расширением gift. При нажатии картинка "оживает", становится красочной, с дополнительными эффектами. Но известны случаи, когда мошенники встраивают вредоносный код, который загружается в устройство пользователя при нажатии на картинку», — объяснила эксперт.

Также небезопасны и картинки маленького размера, которые требуют увеличения, чтобы рассмотреть, что на них изображено. Просмотр такого медиафайла может перебросить жертву на фишинговый сайт, автоматически собирающий личные данные пользователя, подчеркнула специалист.

Храпунова подчеркнула, что зараженные картинки часто могут быть отправлены и знакомыми контактами, если они были взломаны.

«Важно быть бдительным и при получении от знакомого какого-то нестандартного сообщения, в том числе с вложением фото или картинки без предпросмотра, лучше уточнить у него через другой способ связи, что во вложении. Элементарные правила цифровой гигиены помогут защитить свое устройство от внешних угроз и утечек чувствительных данных», — резюмировала эксперт.