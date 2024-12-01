Юрист назвал причины, почему пенсионеры теряют льготы на оплату ЖКУ

Пенсионеры имеют право на ряд субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Но некоторые могут лишиться таких льгот, рассказал гендиректор юридической группы АИД, юрист Давид Адамс в беседе с «Известиями».

«Если расходы на ЖКУ превышают установленный процент от доходов (обычно 22%, хотя в разных регионах нормы могут отличаться), пенсионеры имеют право на субсидию», — уточнил специалист.

Также им предусмотрена компенсация за капитальный ремонт: россиянам старше 70 лет возвращают 50% стоимости, а старше 80 лет — возмещают полностью. Но такие льготы доступны только неработающим пенсионерам, которые живут одни, либо с другими престарелыми или недееспособными родственниками.

«Льготы и субсидии могут быть утрачены, например, задолженность по оплате ЖКУ, подтвержденная в судебном порядке, является основанием для отказа в предоставлении субсидий. Также пенсионер может лишиться льгот, если изменились его жизненные обстоятельства, например, он стал трудоустроенным или перестал соответствовать требованиям к площади жилья», — отметил Адамс.

По словам юриста, гражданам нужно вовремя уведомлять органы соцзащиты об изменениях, в противном случае государство вправе требовать возврата излишне выплаченных средств.