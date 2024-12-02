Прогноз по инфляции резко ухудшили, цены на автомобили вырастут до конца года. Обзор Банки.ру

📰 ЦМАКП резко ухудшил прогноз по инфляции и росту ВВП, сообщают «Ведомости». Инфляция в годовом выражении, согласно ожиданиям экспертов, в декабре достигнет диапазона 9,2–9,3%. Для сравнения: оценки по состоянию на октябрь равнялись 8,5%. Ожидания от 2025 года ухудшились до 5,85–6,15%, в 2026 году инфляция все еще может достигать 5%, а в 2027 году — снизиться до уровня отметок 4,25–4,6% на конец года. Темпы роста ВВП эксперты в своем прогнозе тоже «замедлили»: 3,5–3,6% против октябрьских ожиданий на уровне 3,7–3,8% в 2024 году, в 2025 году динамика составит 1,7–2% вместо ранее прогнозировавшихся 2–2,4%.

📰 ЦБ и Минюст ограничат взыскание долгов россиян в обход суда, пишет РБК. Банк России предлагает потребовать от банков включать в индивидуальные кредитные договоры пункт о согласии либо об отказе заемщика от взыскания долга через исполнительную надпись нотариуса. Кроме того, регулятор предложил обязать банки размещать информацию о таком способе сбора долгов, сроках совершения и обжалования надписи нотариуса, а также о праве заемщика не соглашаться на применение такого метода взыскателями.

📰 Девальвация рубля может привести к росту цен на автомобили, поставляемые официально, на 1–5% до конца года, считает большинство опрошенных «Коммерсантом» дилеров. По их оценке, резкому подорожанию будут препятствовать достаточный сток, конкуренция и желание автоконцернов выполнить годовые планы продаж. Но машины, поставляемые по параллельному импорту, взлетят в цене пропорционально падению курса рубля, считают в отрасли.

📰 Нелегальные кредиторы все чаще предлагают услуги в Telegram, рассказывают «Ведомости». В этом году через Telegram услуги нелегального кредитования предлагали несколько десятков каналов, отмечает ЦБ. И в основном мошенники используют этот мессенджер для распространения псевдоинвестиционных проектов — анонимность участников не мешает собирать средства, но неудобна при «выдаче займов». Чаще всего привлечение новых клиентов в закрытые Telegram-группы нелегалов похожи на финансовые пирамиды: кредиторы формируют реферальные ссылки на свои сервисы и владелец такой ссылки получает проценты.

📰 Законопроект о страховании средств на электронных кошельках на сумму до 1,4 млн рублей может вступить в силу уже в 2025 году, сообщают «Известия» со ссылкой на Госдуму. ЦБ поддерживает инициативу — регулятор отметил, что она поможет защитить деньги россиян. Хотя люди редко держат на электронных кошельках крупные суммы, вопрос остро встал после отзыва лицензии у Qiwi-банка. Как заявляли ранее в АСВ, всего в банке было открыто 9,3 млн Qiwi-кошельков, на которых лежало порядка 4,4 млрд рублей — более половины этой суммы хранилось на аккаунтах с упрощенной идентификацией. Средства на кошельках Qiwi не были застрахованы в АСВ.

📰 Средний срок кредита на автомобили с пробегом в октябре вырос до 78 месяцев, что ровно на год больше, чем по кредитам на новые, обращает внимание «Коммерсант». Суммы кредитов в сегментах примерно одинаковые, но есть значительная разница в ставках: полная стоимость кредита на б/у машины в среднем на 8 процентных пунктов выше, кредиты на новые машины субсидируются автопроизводителями. Разница в ставках — рабочий инструмент, позволяющий банкам сохранять в выдачах кредитов на машины с пробегом приемлемый уровень риска и маржинальности.

Предложения банков по кредитам на покупку автомобиля*

При рассмотрении заявки на автокредит банки рассчитывают показатель долговой нагрузки (ПДН) — отношение ежемесячных платежей по всем имеющимся у заемщика кредитам и кредитным картам к уровню его ежемесячного дохода. Если ПДН меньше 50% — шансы получить одобрение от банка возрастают, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Вот несколько предложений по автокредитам от банков:

* Предложение актуально на дату публикации материала.