В России резко вырос спрос на специалистов по взысканию задолженности

Ежегодно 2 декабря в России отмечается День банковского работника. Специально к этой дате аналитики hh.ru выяснили, на каких специалистов из финансовой сферы наиболее заметно растет спрос на рынке труда и сколько им готовы платить работодатели. Результаты исследования изучил Банки.ру.

Самыми востребованными специалистами финансовой сферы в 2024 году стали экономисты. Для них в январе — ноябре было открыто 36% от всех предложений о работе в финансовой сфере. На втором месте — кредитные специалисты (14%), при этом потребность в них снижается: за 11 месяцев года работодатели разместили на 7% меньше таких вакансий по сравнению с тем же периодом прошлого года. Третью строчку с долей вакансий 12% занимают финансовые менеджеры. Вакансии для финансовых и инвестиционных аналитиков составляют 10% всех предложений, спрос на них вырос на 59% год к году.

Больше всего в 2024 году в России вырос спрос на специалистов по взысканию задолженности, выяснили аналитики. Число предложений увеличилось на 171% по сравнению с январем — ноябрем 2023-го, сейчас таких специалистов ищут в 7% объявлений о работе в финансовой сфере. Они же являются наиболее дефицитными кадрами: на одну вакансию приходится в среднем 1,2 резюме потенциальных кандидатов при норме от четырех резюме на вакансию. Также у работодателей растет потребность в комплаенс-менеджерах (+68%), методологах (+49%) и казначеях (+34%).

Самые высокооплачиваемые сотрудники финансового сектора — финансовые директора. По данным hh.ru, медиана предлагаемых зарплат для них составила 187 900 рублей. Далее следуют брокеры с медианным заработком 129 400 рублей, методологи — 94 600 рублей, казначеи — 92 500 рублей и комплаенс-менеджеры — 88 900 рублей. Самым востребованным — экономистам — работодатели готовы платить в среднем 64 600 рублей, а самым дефицитным — специалистам по взысканию задолженности — 50 000 рублей.

Чтобы не встречаться со специалистами по взысканию задолженности, берите кредиты с комфортным ежемесячным платежом. Рассчитать сумму, которую вы без труда будете выплачивать, можно с помощью кредитного калькул⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ятора.