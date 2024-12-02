В Сбербанке оценили, как ЦБ повысит ключевую ставку в декабре

Сбербанк допускает повышение ключевой ставки Банком России на декабрьском заседании на 1–2 процентных пункта, сообщил первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.

«В целом, наверное, есть пока общее ожидание, что высока вероятность подъема ставки, например, на 1 или на 2 процента, потому что мы видим, что инфляция все равно остается относительно высокой и уровень доходов населения тоже, в принципе, довольно стабильно растущий», — сказал Царев (цитата по ТАСС).

Вероятность, что ключевую ставку поднимут, по словам Царева, выше, чем сценарий, в котором показатель оставят на текущих уровнях.

В октябре совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до рекордного уровня 21% годовых. Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке намечено на 20 декабря 2024 года.

Пока ключевая ставка находится на высоком уровне, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.

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