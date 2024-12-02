Сбер предложит клиентам уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке

Сбер анонсировал запуск с 10 декабря опции временного снижения ежемесячного платежа по ипотеке. Об этом сообщил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи на открытии Domclick Digital Forum.

Опция «Сниженный платеж» будет доступна при оформлении ипотеки по базовым ипотечным программам банка. С ее помощью заемщик может снизить ежемесячный платеж на 30% в первые 13 месяцев и перенести неоплаченные проценты по кредиту на следующие периоды.

С новой опцией клиенты получат возможность в течение года решить финансовые вопросы, например продать другую недвижимость или получить деньги с депозита, отметил Лейпи. Кроме того, часть денег, которыми планировалось погашать ипотеку, можно потратить на ремонт, покупку мебели или арендную плату, если жилье не достроено, добавил директор дивизиона «Домклик».

Опция временного снижения размера платежа действительно позволяет заемщикам облегчить свою финансовую нагрузку в начальный период обслуживания ипотеки, соглашается руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Но важно учитывать, что поскольку процентные ставки по рыночной ипотеке находятся на предельных уровнях (так, по состоянию на 2 декабря средняя ставка по таким программам в базе нашего финансового маркетплейса составила 25,8% годовых), то перенос части процентов может быть ощутимым для дальнейшей финансовой нагрузки, предупреждает эксперт.

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