Названы регионы, где можно быстрее всего накопить 1 миллион рублей

Для того чтобы накопить 1 миллион рублей, жителям Чукотского, Ямало-Ненецкого округов и Магаданской области понадобится менее пяти лет — это быстрее, чем в других регионах, показало исследование РИА Новости.

Среднестатистическому работнику (с медианной зарплатой) в России, который будет откладывать 10% от своих доходов, потребуется чуть более семи лет, чтобы накопить 1 миллион рублей. При этом сбережения не должны использоваться, а на банковском вкладе должна быть предусмотрена ежемесячная капитализация процентов.

Для исследования авторы взяли ставку по депозитам, соответствующую федеральному округу, в который входит регион.

Сроки, за которые россиянам удастся накопить 1 миллион при таких условиях, различаются в зависимости от регионов:

Чукотский автономный округ — четыре года и один месяц.

Ямало-Ненецкий автономный округ — четыре года и семь месяцев.

Магаданская область — четыре года и семь месяцев.

Москва — четыре года и десять месяцев.

Ненецкий автономный округ — пять лет и один месяц.

В первую десятку также вошли Камчатский край, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Саха (Якутия) и Санкт-Петербург. Во всех перечисленных регионах накопить 1 миллион удастся менее чем за шесть лет.

Сложнее всего накопить деньги будет в регионах Северного Кавказа. Здесь для этого потребуется около десяти лет.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

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