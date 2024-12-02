Стало известно о сотнях «залежавшихся» у дилеров с 2022 года автомобилей

К концу 2024 года на складах российских автодилеров остались сотни автомобилей, выпущенных в 2022 году и даже раньше. Среди них порядка 170 машин европейских марок, 150 — китайских, около 60 — корейских, выяснили «Известия» на основе данных агрегаторов. Несмотря на небольшой интерес покупателей, цены на машины растут из года в год, отмечает издание. Так, Kia Seltos 2022 года выпуска за год подорожала с 2,3 млн до 2,6 млн рублей, а в 2022 году стоила 1,8 млн.

Самые дорогие «залежавшиеся» авто — немецкие Mercedes, Volkswagen и британские Land Rover. Цены на 140 из 170 «европейцев» превышают 7 млн рублей. В дилерских центрах можно найти, к примеру, микроавтобус Volkswagen Multivan 2022 года стоимостью почти 16 млн рублей или Range Rover Sport 2022 года за 23 млн рублей. Некоторые машины произведены в 2021-м и даже 2020 году.

Эксперты связывают наличие в продаже машин 2022 года выпуска с глобальными логистическими проблемами, перебоями в цепочках поставок и более осторожным подходом покупателей к выбору. Кроме того, дилеры перестали делать скидки на «постаревшие» автомобили.

«Для покупателя важно то, что у автомобиля год выпуска — 2022-й, а скоро уже — 2025-й. Но дилеры перестали делать весомые скидки на такие автомобили и просто оставляют их на складах, чтобы через время продать. На месте дилеров не стоит переживать, что такие автомобили долго будут простаивать. Потому что повышение утильсбора и другие заградительные меры рано или поздно заставят покупателей идти к ним», — уверен автоэксперт Иван Волин.

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