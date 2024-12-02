Стало известно, сколько россиян планируют экономить в следующем году

В 2025 году 77% россиян будут придерживаться экономии, показало исследование сервиса Moneyman, о результатах которого рассказывает РИА Новости.

79% россиян сообщили, что точно или с высокой вероятностью намерены делать накопления в следующем году. 3% точно не будут копить деньги. 18% опрошенных затруднились с ответом.

«Рост числа ориентированных на накопления россиян можно объяснить ожиданиями сохранения в целом жесткой денежно-кредитной политики ЦБ и, как следствие, высокой доходности по депозитам в банках в сочетании с фактором роста зарплат, позволяющим направлять больше средств на сбережение», — объяснил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.

77% опрошенных заявили, что однозначно будут придерживаться экономии. Интересно, что в прошлом году таких респондентов было 69%. 4% считают маловероятным, что будут экономить или точно не будут этого делать. 19% затруднились с ответом.

28% участников исследования ожидают улучшения своего финансового положения в следующем году. 29% не ждут никаких изменений. 17% ждут ухудшения, 26% затруднились с ответом.

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