Эксперт ответила, нужно ли пытаться снизить ставку по кредиту

Ставки по кредитам продолжают расти, и получить ссуду становится для заемщиков непростой задачей. Ключевой параметр, который сегодня оценивают банки, принимая решение о выдаче кредита, — показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика, рассказывает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.
«Если он больше 50%, риск отказа увеличивается, шансы же получить кредит у людей с ПДН более 80% практически равны нулю», — констатирует эксперт.
По ее словам, большинство банков уже переориентировались на работу с заемщиками, у которых на суммарные выплаты по кредитам уходит не более трети дохода (такой уровень долговой нагрузки считается комфортным).
Самыми распространенными способами снижения ставки сейчас, указывает Солдатенкова, являются оплата заемщиком единовременного платежа — так называемая покупки ставки, а также приобретение полиса страхования жизни и здоровья или финансовой защиты. По оценкам эксперта, они могут помочь снизить ставку в среднем до 10 процентных пунктов, однако в зависимости от кредитной политики конкретного банка возможны как более крупные, так и меньшие дисконты.
«Важно понимать, что эти услуги являются платными, и перед выдачей кредита следует рассчитать на кредитном калькуляторе, что будет выгоднее: согласиться на услугу или отказаться от нее», — рекомендует эксперт.
Она также советует обращать внимание не только на ставку, но и на полную стоимость кредита (ПСК): в отличие от ставки она покажет реальный размер расходов заемщика.
Предложения банков по потребительским кредитам:
- Кредит «Наличными» от ВТБ
- Кредит «Оптимистичный» от Почта Банка
- Кредит «Универсальный» от Газпромбанка
- Кредит «Стандартный плюс» от Совкомбанка