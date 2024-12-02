Эксперт ответила, нужно ли пытаться снизить ставку по кредиту

Ставки по кредитам продолжают расти, и получить ссуду становится для заемщиков непростой задачей. Ключевой параметр, который сегодня оценивают банки, принимая решение о выдаче кредита, — показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика, рассказывает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

«Если он больше 50%, риск отказа увеличивается, шансы же получить кредит у людей с ПДН более 80% практически равны нулю», — констатирует эксперт.

По ее словам, большинство банков уже переориентировались на работу с заемщиками, у которых на суммарные выплаты по кредитам уходит не более трети дохода (такой уровень долговой нагрузки считается комфортным).

Самыми распространенными способами снижения ставки сейчас, указывает Солдатенкова, являются оплата заемщиком единовременного платежа — так называемая покупки ставки, а также приобретение полиса страхования жизни и здоровья или финансовой защиты. По оценкам эксперта, они могут помочь снизить ставку в среднем до 10 процентных пунктов, однако в зависимости от кредитной политики конкретного банка возможны как более крупные, так и меньшие дисконты.

«Важно понимать, что эти услуги являются платными, и перед выдачей кредита следует рассчитать на кредитном калькуляторе, что будет выгоднее: согласиться на услугу или отказаться от нее», — рекомендует эксперт.

Она также советует обращать внимание не только на ставку, но и на полную стоимость кредита (ПСК): в отличие от ставки она покажет реальный размер расходов заемщика.

Предложения банков по потребительским кредитам:

Кредит «Наличными» от ВТБ

«Наличными» Кредит «Оптимистичный» от Почта Банка

«Оптимистичный» Кредит «Универсальный» от Газпромбанка

«Универсальный» Кредит «Стандартный плюс» от Совкомбанка