Все новости

Эксперт ответила, нужно ли пытаться снизить ставку по кредиту

Дата публикации: 02.12.2024 14:49
4 973
Время прочтения: 2 минуты
Эксперт ответила, нужно ли пытаться снизить ставку по кредиту
Автор
Инна Солдатенкова, Руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру
Инна Солдатенкова Руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру
Источник
Banki.ru

Ставки по кредитам продолжают расти, и получить ссуду становится для заемщиков непростой задачей. Ключевой параметр, который сегодня оценивают банки, принимая решение о выдаче кредита, — показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика, рассказывает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

«Если он больше 50%, риск отказа увеличивается, шансы же получить кредит у людей с ПДН более 80% практически равны нулю», — констатирует эксперт.

По ее словам, большинство банков уже переориентировались на работу с заемщиками, у которых на суммарные выплаты по кредитам уходит не более трети дохода (такой уровень долговой нагрузки считается комфортным).

Самыми распространенными способами снижения ставки сейчас, указывает Солдатенкова, являются оплата заемщиком единовременного платежа — так называемая покупки ставки, а также приобретение полиса страхования жизни и здоровья или финансовой защиты. По оценкам эксперта, они могут помочь снизить ставку в среднем до 10 процентных пунктов, однако в зависимости от кредитной политики конкретного банка возможны как более крупные, так и меньшие дисконты.

«Важно понимать, что эти услуги являются платными, и перед выдачей кредита следует рассчитать на кредитном калькуляторе, что будет выгоднее: согласиться на услугу или отказаться от нее», — рекомендует эксперт.

Она также советует обращать внимание не только на ставку, но и на полную стоимость кредита (ПСК): в отличие от ставки она покажет реальный размер расходов заемщика. 

Предложения банков по потребительским кредитам:

Предложение актуально на дату публикации материала.
Читать в Telegram
telegram icon

Обучение

Материалы по теме