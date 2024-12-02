Аналитики назвали главные последствия резкого ослабления рубля

Ослабление рубля может привести к повышению ключевой ставки Банком России, это также отразится на темпах экономического роста, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 2 декабря 2024 года, составляет 107,7409 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Ранее Банк России принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года.

Ослабление рубля в первую очередь несет в себе проинфляционные риски, заявил персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Максим Клочков. Как следствие, это может привести к поднятию ключевой ставки на декабрьском заседании Банка России, добавил эксперт.

К рискам также относится рост рублевой стоимости импорта, добавил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Клочков добавил, что изменение курса влияет на цены конечных товаров — в результате стоимость продукции растет.

Нестабильный курс также приводит к дисбалансу экономических процессов и негативно сказывается на отечественной промышленности и малом бизнесе, отметила эксперт РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. По ее словам, в совокупности это может привести к «торможению темпов экономического роста».