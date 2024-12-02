В Минстрое прояснили судьбу новой льготной ипотеки

Говорить о новых мерах правительственной поддержки ипотеки до снижения уровня инфляции и ключевой ставки преждевременно, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин в ходе Domclick Digital Forum.

«Давайте дождемся изменения ключевой ставки и изменения инфляции. И от того, в каком состоянии отрасль жилищного строительства к ней подойдет, от этого будут зависеть те меры поддержки и те возможные условия изменений тех или иных программ, которые сегодня работают на территории нашей страны», — сказал Стасишин (цитата по «Интерфаксу»).

По его мнению, действующие льготные ипотечные программы «на сегодняшний день, наверное, максимальны». Он отметил, что Минстрой продолжает следить за тем, чтобы улучшение жилищных условий было по-прежнему доступно гражданам. При этом идеальным вариантом для рынка была бы рыночная ипотека по доступной ставке, добавил Стасишин.

«Мы просто тогда смогли бы направить тот колоссальнейший объем бюджетных средств, который сегодня тратится государством на субсидирование такой ипотеки, на инфраструктуру, на оптимизацию инвестиционной себестоимости застройщиков», — пояснил он.

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На прошлой неделе сенатор Ольга Епифанова анонсировала появление летом 2025 года льготной ипотеки для госслужащих по ставке 12% годовых, а также ужесточение условий по сельской ипотеке.

В условиях повышения ключевой ставки размер компенсации для банков также повышается, поясняет руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Поскольку в том числе из выделяемых лимитов производится возмещение недополученных банками доходов по уже выданным кредитам, возможности по выдаче новых кредитов сокращаются. Что касается новых программ льготной ипотеки, эксперт считает, что они должны разрабатываться совместно с региональными органами власти и крупнейшими предприятиями, чтобы в них можно было бы интегрировать систему жилищных вкладов с софинансированием части депозита на первоначальный взнос от работодателя или государства.

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